Nomes do PT de Caxias para eleição devem sair até fevereiro

Mirante 30/10/2017 | 08h30 Atualizada em

O PT de Caxias define até o final do ano as estratégias eleitorais para 2018, ou seja, se concorrerá com um candidato a deputado federal e com um ou dois para estadual. O passo seguinte é até fevereiro discutir quais seriam esses nomes. Conforme o secretário de Comunicação da executiva do PT municipal, Marcelo Santos, é preciso avaliar se o PT tem condições e votos para ter dois candidatos na disputa à Assembleia Legislativa.

Os colocados para estadual são o ex-deputado Marcos Daneluz, que é primeiro suplente da bancada do PT na Assembleia, e a vereadora Denise Pessôa, diz. Ele acrescenta que o vereador Rodrigo Beltrão, citado pelo Mirante na edição de final de semana, não fez movimentos neste sentido.

– Impossível a direção partidária não reconhecer os votos feitos por Daneluz – reforça.

Daneluz obteve 31.570 votos em 2014.

Porém, o coordenador de Comunicação não nega que circula a dúvida em torno da candidatura à reeleição do deputado federal e presidente estadual do PT, Pepe Vargas. Alega que algumas pessoas fazem esta ligação pelo fato de Pepe ter escolhido ficar mais no RS, por estar no comando estadual, e por não ter chegado ao segundo turno na eleição à prefeitura.

– Pepe não vai pensar primeiro nele. Se o partido achar que deve ir a deputado federal, ele vai. Não é medo de não se reeleger – reage.

Se Pepe for à Assembleia, tira espaço de outros postulantes do partido. E quem vai a federal com alguma chance de se eleger?

Coordenadoria regional

A coordenadoria do PT da Serra, eleita sábado, passa a ter Roberto Nascimento de Caxias do Sul como coordenador. Ele é assessor de Pepe Vargas. A coordenadora-adjunta é Marlene Marsango, de Bento Gonçalves; e a secretária, a vereadora Denise Pessôa.