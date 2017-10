Movimento quer capacitar novas lideranças femininas na política em Caxias do Sul

Mirante 23/10/2017 | 10h30 Atualizada em

Um grupo suprapartidário de Caxias do Sul, formado por sete mulheres, denominado Política de Saias, será lançado na próxima quinta-feira, às 19h, no Anfiteatro Vereador Marino Kury da Câmara de Vereadores. O movimento voluntário reúne quatro advogadas, uma assistente social e duas psicólogas com a proposta de lutar pela participação de mais mulheres na política.

As integrantes são Cíntia Miele Garnier, advogada; Fabiana Tanuri, advogada; Márcia Martini, psicóloga; Paula Ioris, psicóloga e vereadora pelo PSDB; Rosana Morete da Rosa Dias Tocchetto, advogada; Solange Meri Colzani de Borba, advogada; e Sônia Vaz, assistente social. Há mais de um ano, elas se reúnem e planejam esse movimento.

O Política de Saias estreia com evento aberto ao público com a presença da candidata ao Senado em 2014 pelo PP e atual presidente da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), Simone Leite, e da prefeita de Dois Irmãos, Tânia Terezinha da Silva (PMDB). Elas vão abordar suas experiências na política e falar sobre os desafios que a mulher enfrenta até chegar nos espaços de poder.

Rosana diz que o Política de Saias surgiu da união de mulheres que têm em comum ideais políticos e uma visão compartilhada da necessidade de mudanças no cenário político e econômico, e isso passa pelo fortalecimento da representatividade feminina.

– Queremos ser um movimento de referência na identificação, capacitação e inserção de novas lideranças femininas no cenário político e nos diversos espaços de poder, público e privado – afirma Rosana.