Moradores do Rota Nova, em Caxias do Sul, reivindicam iluminação e ampliação das linhas de ônibus

O prefeito de Caxias do Sul Daniel Guerra (PRB) escolheu os moradores do Residencial Rota Nova, no loteamento Mattioda, para conduzir, em tom informal, a segunda edição do programa de governo Gabinete Itinerante. O encontro, que ocorreu na noite de terça-feira, reuniu cerca de 120 moradores no salão de festas do conjunto habitacional.

Antes da reunião, lideranças do condomínio se reuniram com o prefeito e reivindicaram o aumento de horários do transporte, a iluminação pública na Rua Pedro de David e a iluminação na área de circulação do condomínio.

Guerra abriu à reunião explicando o funcionamento do programa que pretende ouvir as demandas e dar encaminhamentos às reivindicações da comunidade.

— Vocês vão dizer o que está bom e o que precisa melhorar. Aquilo que pudermos resolver, vamos decidir hoje. Se for alguma coisa que vai depender de um estudo técnico ou jurídico, não vou conseguir dizer hoje, mas vamos assumir um prazo — explicou Guerra.

O primeiro morador a se manifestar reivindicou a iluminação da rua em frente ao condomínio. Valdemar Marques lembrou que as 420 famílias do Rota Nova pagam na conta de energia elétrica a taxa de iluminação pública.

— Temos direito, como todos os cidadãos da cidade. Na rua, é um escuro total, e a gente não vê nem a ponta do próprio nariz — cobrou o morador.

O prefeito prometeu que a iluminação da rua será concluída até o final de novembro e deixou claro que a iluminação interna, dentro do condomínio, não poderá ser executada pela prefeitura por ser em uma área particular.

Os moradores também reclamaram do número de horários da linha de ônibus até o loteamento Mattioda. O secretário de Trânsito, Transporte e Mobilidade, Cristiano Soares, garantiu o aumento de 11 para 42 horários para atender às necessidades dos moradores já para a próxima segunda-feira. Mais cauteloso, Guerra preferiu ampliar o prazo para até a sexta-feira da próxima semana.

Os usuários do transporte coletivo mostraram desconfiança no aumento do número de horários e relataram que os 11 horários não estavam sendo cumpridos. Soares garantiu que vai fiscalizar o cumprimento dos horários e pediu que os moradores denunciem a irregularidade para o Alô Caxias no número 156.

Guerra ainda anunciou a ampliação da unidade básica de saúde (UBS) do Reolon para atender aos moradores do Rota Nova, que deverá ser entregue até o final de 2018, e a construção de uma escola de ensino fundamental, com início da construção prevista para abril.

:: Iluminação pública na Rua Pedro de David até final de novembro.

:: Aumento de 11 para 42 horários da linha de ônibus para o loteamento Mattioda até a sexta-feira, dia 20 de outubro.

:: Ampliação da UBS do bairro Reolon, que deverá ser entregue até o final de 2018.

:: Construção de escola de ensino fundamental, com início previsto para abril de 2018.

:: Instalação de ar-condicionado em salas de atendimentos de novas UBSs.

:: Garantia de transporte escolar para os alunos de cinco escolas municipais (Angelina Sassi Comandulli, Dolaimes Stédile Angeli, o CAIC, Dezenove de Abril, Machado de Assis e Paulo Freire).

O que é

O Gabinete Itinerante é uma ação do governo municipal em que o prefeito e secretários visitam comunidades ou órgão públicos para ouvir demandas e apresentar soluções.