Justiça extingue ação contra Daniel Guerra por ligação a médico

A juíza Maria Aline Vieira Fonseca, da 2ª Vara Cível Especializada em Fazenda Pública, julgou extinta a ação civil pública movida pelo Sindicato dos Médicos contra o prefeito Daniel Guerra (PRB) e o município de Caxias do Sul que se refere à ligação feita em 2 de março para um médico servidor, que estava de greve, cobrando o retorno às atividades. Cabe recurso.

Na contestação, consta que o Sindicato dos Médicos não representa legalmente os servidores médicos do município, cabendo a questão unicamente ao Sindiserv.

— Impõe-se a extinção do feito por ilegitimidade ativa — define a juíza.

Conforme alega o sindicato, o vídeo contendo o fato viralizou na internet expondo não só o médico, como toda categoria profissional e cobra indenização mínima de cada um de R$ 150 mil, por dano moral coletivo.

O entendimento da juíza, porém, é de que não houve constrangimento ou exposição do médico contatado, uma vez que não houve sequer a divulgação de sua identidade. O Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento da ilegitimidade. "Não há elementos demonstrando que a comunidade médica da cidade, sequer o profissional que foi diretamente cobrado, tampouco os cidadãos do município, coletivamente, tenham sido lesados, com sentimento de desagrado, vergonha, com abalo moral, pela conduta do senhor prefeito".

No despacho da juíza Maria Aline Vieira Fonseca, é salientado que o episódio foi objeto de comunicação ao Ministério Público local, através do Cremers (Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul), onde a Promotoria Especializada concluiu pelo indeferimento da instauração de inquérito civil.

Interesse público

"A simples ligação telefônica do prefeito municipal a um de seus subordinados, no exercício do seu poder-dever, assim como a sua publicização, não caracterizam qualquer ato de improbidade administrativa. [...]Embora o fato seja incomum (e, talvez por isso, tenha despertado tanto o interesse da mídia), não se trata de matéria que deva, necessariamente, ficar restrita aos meandros das repartições públicas, já que possui manifesto e inquestionável interesse público".