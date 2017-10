Definidos relatores na Subcomissão de Ética envolvendo vereadores de Caxias do Sul

Mirante 24/10/2017 | 08h59

Estão definidos os relatores na Subcomissão de Ética Parlamentar, na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, nas representações protocoladas pelos vereadores Rafael Bueno (PDT) e Renato Nunes (PR).

No caso de Rafael contra Nunes, em que ele acusa o republicano de assédio moral, o relator é Rodrigo Beltrão (PT). Já na denúncia de Nunes contra Rafael, sobre discriminação e intolerância religiosa, a relatoria ficou com Paulo Périco (PMDB). As duas subcomissões são formadas por Beltrão, Périco e Chico Guerra (PRB).

Se o parecer for por penalização ou arquivamento, será submetido à votação em plenário. Se for de censura, a própria comissão decide. A expectativa é de que até o final de novembro haja uma definição. Beltrão já notificou Nunes para que ele apresente defesa e arrole testemunhas.

Os dois vereadores protagonizaram embates durante todo o ano, iniciados ainda antes de Nunes, que é suplente, assumir como vereador. É muita briga pessoal.