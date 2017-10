Declarações do prefeito de Caxias do Sul, Daniel Guerra, provocam série de descontentamentos

Governo municipal 03/10/2017 | 13h47 Atualizada em

O discurso afiado do prefeito Daniel Guerra (PRB) na entrevista publicada ontem no Pioneiro alfinetou o governo do Estado, provocando a se definir sobre o pagamento ou não indenização das desapropriações das áreas do Aeroporto de Vila Oliva e da demora do governador José Ivo Sartori (PMDB) em atender a uma solicitação de audiência com o chefe do Executivo caxiense. Guerra também criticou o comportamento do vice-prefeito Ricardo Fabris de Abreu (PSD), a administração do ex-prefeito Alceu Barbosa Velho (PDT) e os médicos que estão em greve. O prefeito sustentou o discurso do diálogo com a comunidade, mas desferiu ataques aos “inimigos” políticos.



Por meio da assessoria de imprensa, o secretário de Planejamento, Governança e Gestão do Estado, Carlos Búrigo (PMDB), disse que está conversando com os secretários das pastas respectivas, como acontece com todos os municípios. Búrigo negou que haja uma solicitação de audiência de Guerra com Sartori.

– Na reunião que eu fiz com os secretários, eles não pediram agenda do prefeito com o governador. Acertamos agendas específicas com os secretários. Mas o governador está à disposição para recebê-lo.

O chefe de Gabinete da prefeitura, Júlio César Freitas, protocolou na Casa Civil do governo do Estado o pedido de audiência com o governador no dia 31 de julho. Guerra pretende tratar com Sartori de temas nas áreas da saúde, segurança pública, educação e mobilidade.

Até o fechamento da edição, a assessoria de imprensa da Secretaria dos Transportes do Estado não retornou ao pedido de informações sobre se o Estado pretende pagar as desapropriações dos terrenos. Na última manifestação, em 17 de agosto, o secretário adjunto dos Transportes, Vanderlan Frank Carvalho, reconhece que, diante da falta de dinheiro, o aporte de recursos seria “última opção” e que o ideal é uma parceria público-privada (PPP).

Se o prefeito quer resposta do Estado, a União das Associações de Bairros (UAB) cobra ser recebida pelo chefe do Executivo. Segundo o presidente da entidade, Valdir Walter, os nove meses do Governo Guerra são “muito ruins” justo pela falta diálogo

– Faz quase um mês e meio que solicitei uma audiência com o prefeito, mas nem sequer recebi ligação dizendo que o prefeito não vai receber. Então para mim não tem nenhum diálogo.

Entre os ouvidos pela reportagem, a Câmara da Indústria, Comércio e Serviços (CIC) foi a única entidade que elogiou o diálogo em quatro reuniões com o Executivo nesses nove meses da administração.

SOBRE A ENTREVISTA

"Não tem nenhum diálogo"

"Faz quase um mês e meio que solicitei uma audiência com o prefeito e nem sequer recebi ligação dizendo que o prefeito não vai receber. Então, para mim, não tem nenhum diálogo. Se tiver diálogo, tenho certeza de que vai melhorar. A gente não consegue nem sequer falar com os secretários e ele (prefeito) vem dizer para a sociedade que tem diálogo. Ele tem que atender aos anseios da sociedade. Tem um buraco na rua ou um problema na iluminação pública e a gente não consegue resolver porque não tem acesso ao secretário de Obras. É difícil. A gente fica esperando dois meses, seis meses, e nada. Cadê o diálogo? Não existe".

Valdir Walter, presidente da UAB



"Comprou o burro, aguenta o trote"

"A entrevista publicada hoje (ontem) no Pioneiro, recheada de respostas evasivas, serviu como mais uma ferramenta de marketing. Respostas sempre evasivas. De concreto e em tese positivo temos a abertura da UPA Zona Norte, entregue por meio de um chamamento público açodado a uma administradora desconhecida, e já gravada com infrações trabalhistas. Negativamente, a absoluta falta de diálogo com tudo e com todos. Aos inimigos criados, os “velhos políticos” e os “CC”, que de fato só mudaram a fisionomia na atual administração, agregou-se mais um: o vice-prefeito, que descaradamente chama de usurpador de atribuições, embora estejam claramente dispostas na Lei Orgânica. O ingrato vice que ousou reconsiderar sua intenção de renunciar e, de maneira independente, promoveu um pedido de impeachment. Comprou o burro, aguente o trote, 2020 está próximo."

Ricardo Fabris de Abreu, vice-prefeito



"A gente não pode se queixar"

"Ele já nos recebeu quatro vezes e em todas foi muito atencioso. Na última vez, falamos sobre o aeroporto e nos deu a oportunidade de explicar o nosso objetivo, que não é nem um pouco parecido com o projeto do governo federal e do Banco do Brasil. Queremos que seja construído um aeroporto internacional de cargas e de passageiros. Pessoalmente, e enquanto presidente da CIC, não tenho queixa formal de que ele não tenha um bom diálogo conosco. Há, por outro lado, associados nossos, presidentes de sindicatos, que têm alguma restrição e não têm o mesmo pensamento que eu. No entanto, posso afirmar que, conosco, ele tem sido muito atencioso e temos conversado bastante a respeito de assuntos de interesse da cidade, como a Festa da Uva, do novo Plano Diretor e do futuro aeroporto. A gente não pode se queixar."

Nelson Sbabo, presidente da CIC



"Não somos irresponsáveis"

"Chamou os médicos de irresponsáveis. Esta ofensa descabida e extemporânea demonstra a falta de conhecimento com relação a como se dá o trabalho médico. Não somos irresponsáveis quando salvamos a vida de um ser humano que chega nas emergências. Se nós somos irresponsáveis, ele (prefeito Daniel Guerra) também é. Nós achamos que ele é irresponsável. Nós entendemos que a responsabilidade da UPA é solidária (prefeitura e empresa gestora). Não houve contratação de 100 médicos, mas de 25 a 30 médicos na rede. Na UPA, ninguém ficou contratado, estão trabalhando com recibo, 35 a 40 (médicos) estão trabalhando assim, a maioria residente."

Marlonei dos Santos, presidente do Sindicato dos Médicos



"Parece que ele vive em outro mundo"

"Ele só fala da construção (da UPA). A construção e os equipamentos (da UPA) passaram dos R$ 5 milhões. Ele despreza as obras que fizemos com afirmações levianas. As obras estão aí para servir o povo e fiquei feliz com a abertura da UPA. Na entrevista, ele mente descaradamente quando diz que é do diálogo, mas não recebe ninguém. Parece que ele vive num outro mundo. O dia que ele construir a barragem do Marrecas, uma UPA, conseguir fazer o saneamento que fizemos, construir oito escolas infantis... Amanhã (hoje), a prefeitura está conseguindo aprovar no Senado o financiamento de U$ 33 milhões. Como a prefeitura estava quebrada? Se ele sair com o balanço que entreguei, consegue financiamento onde quiser com a performance da prefeitura. Ele viu que nenhum credor bateu na porta. O que impressiona é a arrogância e prepotência nas respostas da entrevista e a falta de diálogo. Por mais que haja um desentendimento com o vice-prefeito, é assustadora a agressividade. Ditador fica corado".

Alceu Barbosa Velho (PDT), ex-prefeito