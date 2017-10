Coordenadora regional da Educação se desfilia do PDT e a da Saúde se licencia 

Mirante 11/10/2017 | 14h23 Atualizada em

As coordenadoras regionais da Saúde e da Educação, respectivamente, Solange Sonda e Janice Moraes seguem em seus cargos. Elas eram alvo de cobranças políticas por serem filiadas ao PDT e exercerem as funções, mesmo com a decisão do partido de deixar o governo José Ivo Sartori (PMDB) ainda em abril. Mas, agora, ambas estão fora do partido. A pressão aumentou com a oficialização da pré-candidatura do PDT ao Piratini do ex-prefeito de Canoas Jairo Jorge.

Janice, titular da 4ª Coordenadoria Regional de Educação (4ª CRE), desfiliou-se do PDT em setembro. Solange, da 5ª Coordenadoria Regional da Saúde (5ª CRS), encaminhou, nesta terça-feira, ofício licenciando-se do partido por um ano. Janice pertencia ao PDT de Caxias. Solange, ao de Flores da Cunha.

Janice diz que foi contra o desembarque do PDT do governo Sartori e que nunca teve veia político-partidária.

Professora, ela aguarda pela publicação da aposentadoria, que assinou em 11 de agosto. Por integrar o quadro funcional do Estado, recebe FG (função gratificada) para o cargo de coordenadora de Educação. A partir da aposentadoria, Janice passa a ser cargo em comissão (CC). Desde que o governo a mantenha, claro.

A titular da 4ª CRE afirma que não pretende se filiar a outro partido, ressaltando que foram muitas as manifestações para que permanecesse. Até 31 de março de 2016, ela era coordenadora-adjunta.

Solange está há três governos na 5ª CRS — dois anos no governo Yeda Crusius (PSDB) como adjunta; três anos do governo Tarso Genro (PT) como coordenadora, permanecendo no cargo desde o início do governo Sartori. Ela diz que se licenciou do PDT por motivos particulares e quenão envolvem a coordenadoria. Ela é técnica de enfermagem e CC.

— Não tenho vínculo, nem compromisso com o partido. Foi uma decisão pessoal, são várias questões.

Sobre se desfiliar, diz que não quer ser precipitada.

A propósito: os demais pedetistas com cargo no governo Sartori seguirão firmes com seu CC?