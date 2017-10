Ciro Gomes vem a Caxias do Sul na quarta-feira

Mirante 13/10/2017 | 17h52 Atualizada em

O pré-candidato à Presidência da República pelo PDT, o ex-governador do Ceará Ciro Gomes, estará em Caxias do Sul na quarta-feira (18). Ele palestra às 19h no auditório do Bloco J, da UCS. O tema da palestra será "Qual a saída para a crise brasileira?". A realização é do Núcleo Estudantil Trabalhista Carlos Araújo e apoio do DA Serviço Social. A entrada é gratuita.

A informação foi repassada pelo ex-vereador Harty Moisés Paese, membro do diretório municipal do PDT. Ele diz que Ciro Gomes deve chegar em Caxias na manhã de quarta. A agenda do pré-candidato na cidade ainda não está definida.

Leia Mais:

Atuações sem parceria de Mauro Pereira e Antonio Feldmann, em Brasília

Vereador Chico Guerra, de Caxias, se excede ao falar em cometer crime

Há duas semanas, o partido trouxe a Caxias o pré-candidato ao governo do Estado, o ex-prefeito de Canoas Jairo Jorge. Em outubro do ano passado, durante o período de disputa do segundo turno eleitoral, Ciro veio à cidade em apoio ao então candidato a prefeito Edson Néspolo (PDT).