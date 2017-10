Ciro Gomes lota auditório em Caxias do Sul

Política 19/10/2017 | 22h30 Atualizada em

O auditório do bloco J da UCS, com capacidade para 200 pessoas, lotou na palestra do ex-governador do Ceará e pré-candidato Ciro Gomes (PDT) antes das 19h desta quarta. Muita gente ficou do lado de fora. Ciro pediu desculpas pelos que não conseguiram entrar e aproveitou a deixa de quem é candidatíssimo. Disse que ia fazer a palestra com “dor no coração”, mas que se colocava à disposição para voltar a Caxias.

Em sua manifestação, afirmou que não aceita ver o Brasil dividido entre coxinhas e mortadelas – numa referência aos apelidos dos militantes de direita e de esquerda.

— Sou um velho militante político. Tenho 38 anos de vida pública. Há 38 anos, nunca respondi por mal feito.

Foram vistos por lá pela reportagem do Pioneiro, o prefeito de Farroupilha, Claiton Gonçalves (PDT), o vice-prefeito de Caxias Ricardo Fabris de Abreu (PSD), o ex-prefeito e presidente do PDT de Caxias, Alceu Barbosa Velho, o vereador Rafael Bueno (PDT), o ex-deputado estadual Vinicius Ribeiro (PDT), os ex-vereadores Harty Moisés Paese e Jó Arse (PDT).

O pré-candidato do PDT ao governo do Estado, Jairo Jorge, acompanhou o roteiro de Ciro na Serra. Na manhã desta quarta, eles estiveram em visita ao prefeito Claiton Gonçalves.