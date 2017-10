Atuações sem parceria de Mauro Pereira e Antonio Feldmann, em Brasília 

Mirante 13/10/2017 | 09h30 Atualizada em

Feldmann e o ministro Osmar Terra ouviram da direção do HG sobre corte de repasse de recursos da prefeitura e congelamento do Estado

Feldmann e o ministro Osmar Terra ouviram da direção do HG sobre corte de repasse de recursos da prefeitura e congelamento do Estado Foto: Mauro Mattos / Divulgação

O deputado federal Mauro Pereira e o ex-vice-prefeito Antonio Feldmann, atualmente diretor do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, atuaram nesta semana, na mesma frente, mas separadamente. Os peemedebistas receberam, em Brasília, os diretores do Hospital Geral, Sandro Junqueira e Gilberto Chissini.

Em reunião na bancada federal gaúcha, Junqueira falou sobre o Projeto de Conclusão da Obra de Ampliação do Hospital Geral, no valor de R$ 18 milhões. Mauro apresentou uma emenda de R$ 15 milhões, com o apoio de Pepe Vargas (PT). O valor seria considerado mais viável para aprovação da bancada.

Mauro Pereira com Junqueira e Chissini. Deputado apresentou emenda de R$ 15 milhões ao hospital e aguarda aval da bancada gaúcha Foto: Gabinete deputado Mauro Pereira / Divulgação

No Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, em reunião com o ministro Osmar Terra (PMDB), ao lado de Feldmann, o tema também foi abordado, envolvendo o corte de repasse de recursos da prefeitura de Caxias e o congelamento dos reajustes do convênio por parte do Estado, bem como o término das obras. Segundo Feldmann houve o compromisso de levar o assunto ao Ministério da Saúde. Feldmann diz que os diretores apresentaram dados preocupantes, que apontam para déficit ao final de 2017.

A movimentação dos dois naturalmente é importante, mas não deixa de chamar atenção o fato de estarem trabalhando pela mesma reivindicação envolvendo Caxias, sem parceria. Aliás, nunca se viu uma foto dos dois juntos por lá.

Mauro diz que nunca mais falou com Feldmann, desde que ele assumiu no ministério, em março. Já o ex-vice diz que se falaram "muito pouco".

Os dois são nomes para a disputa a deputado federal em 2018. Como Mauro ocupa a vaga de deputado, ele aparece como preferencial e evita falar do assunto. Prefere falar do atual momento. Já Feldmann não esconde que espera por valorização do partido após 20 anos trabalhando para outros candidatos e admite que, do contrário, pode deixar o PMDB.

Uma situação que o partido deveria colocar na mesa logo.