Aposentados protestam na frente da casa do deputado federal Mauro Pereira, em Caxias do Sul

O deputado federal Mauro Pereira (PMDB) foi alvo de um protesto organizado em Caxias do Sul pela Federação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio Grande do Sul (Fetapergs), na manhã desta quarta-feira. O grupo é contrário à reforma da Previdência Social proposta pelo governo federal. Os manifestantes decidiram fazer a manifestação na frente da casa de Mauro Pereira, no bairro Petrópolis, por ele ser um dos apoiadores do presidente Michel Temer (PMDB), que tenta emplacar a reforma sob a justificativa de impedir o colapso na previdência. A mobilização teve apoio de integrantes do Sindicato dos Rodoviários de Caxias do Sul e de Porto Alegre.

A manifestação começou por volta das 10h na frente do Monumento ao Imigrante. Pouco depois, o grupo seguiu para o Petrópolis, onde proferiu gritos de ordem na frente da moradia de Mauro e retornou para o monumento na BR-116. A federação e os sindicalistas também são contra as reformas propostas pelo governo do Estado para sanar as finanças e querem chamar a atenção para o parcelamento de salários dos servidores estaduais. Protestos semelhantes já ocorreram na frente da moradia de outros parlamentares gaúchos que atuam na Câmara dos Deputados como Darcísio Perondi e Jones Martins, ambos do PMDB.

O deputado de Caxias do Sul está em Brasília até quinta-feira e não havia ninguém na residência dele durante a mobilização desta manhã. Mauro entende que a ação dos sindicalistas foi oportunista.

— Primeiro: eu estou em Brasília em busca de recursos para hospitais e municípios. Segundo: sou um dos deputados com mais frequência na Câmara. Terceiro: não votamos nenhuma reforma e a reforma não vai entrar na pauta neste ano, talvez só em 2019. Quarto: é lamentável que estejam usando recursos do trabalhador para protestar numa manhã de quarta-feira justamente quando não estou em casa. Se tivessem feito isso no sábado pela manhã, até receberia o grupo para conversar e tomar um café. Pelo menos isso me deixou feliz, pois de concreto até agora foi meu voto a favor pelo fim da contribuição sindical, que desobriga os trabalhadores de ter o valor descontado no salário — rebateu Mauro Pereira.