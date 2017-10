"Aécio é uma decepção", define vereadora e presidente do PSDB de Caxias, Paula Ioris

Mirante 19/10/2017 | 09h28 Atualizada em

A vereadora e presidente do PSDB de Caxias do Sul, Paula Ioris, pré-candidata a deputada federal, busca descolar sua imagem do ex-candidato a Presidente da República do seu partido, Aécio Neves. Ela tornou pública a decepção com o senador tucano, alvo de investigação judicial devido à denúncia de corrupção passiva e obstrução de Justiça, com base nas delações dos executivos da J&F. Paula considerou uma vergonha o resultado da votação no Senado, na terça-feira, que por 44 votos a 26 devolveu o mandato do mineiro, derrubando a decisão do Supremo Tribunal Federal.

— Aécio é uma decepção para mim e milhões de brasileiros que votaram nele para presidente nas últimas eleições — admite.

Ela se manifestou na sessão da Câmara e divulgou um vídeo nas redes sociais.

Em sua fala, a vereadora diz que "ele representava esperança, com projeto de governo da social democracia, para corrigir os rumos da nossa nação e conduzir o Brasil ao progresso, à justiça e ao desenvolvimento. Desde que o senador apareceu nas investigações da Lava-Jato, a imagem do PSDB vem sendo desmoralizada. Como presidente do PSDB de Caxias, quero dizer a todos que me assistem que a ideologia que sustenta o PSDB está acima dessa crise", prossegue a vereadora.

Na campanha eleitoral de 2014, um dos vídeos de Aécio compartilhados pela tucana, no Facebook, dizia: "A partir de agora somos um corpo só, um só projeto em favor do Brasil e em favor dos brasileiros".

Agora, ela revela o desencanto:

— Queremos que ele seja julgado, assim como todos os políticos desse país que fizeram ou fazem mau uso do dinheiro público — afirma.

O herdeiro de Tancredo Neves perdeu o apoio do PSDB caxiense.