05/10/2017

Foto: Porthus Junior / Agência RBS

Blumenau-SC tem a rua XV de Novembro, no centro, que é fechada todos os domingos para que a população possa aproveitar para caminhar, andar de bicicleta ou simplesmente aproveitar com a família. A Rota do Lazer, como é chamada, acontece desde 2012, e já é parte da rotina blumenauense.

