Reflexos da "hora extra" na articulação do impeachment do prefeito de Caxias

Mirante 26/09/2017 | 08h50 Atualizada em

Um dia após a forte repercussão com a divulgação da reunião entre o presidente do PSD, Sérgio Augustin, e oito vereadores para articular a votação da admissibilidade do pedido de impeachment do prefeito Daniel Guerra (PRB), o clima era de incertezas. As bancadas liberaram os vereadores para votar como quiserem. A aposta predominante é de que será novamente rejeitado.

A "hora extra" dos vereadores registrada pelo Pioneiro na noite de domingo provocou uma enxurrada de comentários, predominantemente em tom crítico, acusando conspiração. A presença de alguns participantes do encontro, de posição bem conhecida no embate diário com o prefeito – caso de Elói Frizzo (PSB), Flavio Cassina (PTB), Adiló Didomenico (PTB), Renato Oliveira (PCdoB) e Paulo Périco (PMDB) – até nem causou surpresa, já outros, geralmente mais comedidos, foram a grande revelação do encontro. Um abalo na imagem.

Leia mais

Votação de segunda denúncia de impeachment contra o prefeito Daniel Guerra ocorre nesta terça na Câmara

Grupo de vereadores se reúne e articula votação da denúncia contra prefeito de Caxias do Sul

Kiko Girardi confirma que votará contra a admissibilidade do impeachment de Daniel Guerra

Discutir o impeachment não teria nada demais. E articular é do jogo político. Só que em um domingo, tendo como cicerone o presidente do partido mais interessado em apear Guerra do poder, com um perceptível constrangimento dos participantes, pegou muito mal. A fuga de Velocino Uez (PDT), fotografado correndo, foi alvo de muitos comentários. O temor de Edson da Rosa (PMDB) em ser visto, também. Se não havia nada errado, por que se esconder?

Na segunda-feira, Uez disse que tinha mesmo um jantar e estava com pressa pois a esposa estava ligando. Quando viu o repórter do Pioneiro, ficou atrapalhado e saiu correndo.

Panos quentes

O presidente estadual do PSD, Humberto Chitto, veio a Caxias nesta segunda-feira. Apesar do clima tenso, garantiu que sua vinda não era por causa das divergências entre o presidente da sigla na cidade, Sérgio Augustin, e o vice-prefeito Ricardo Fabris de Abreu com o vereador Kiko Girardi, e sim para uma reunião semestral. Porém, ficou de retornar a Caxias na manhã desta terça para uma reunião, antes da votação na Câmara de Vereadores, para achar um denominador.

Chitto tratou de minimizar o conflito interno que trouxe à tona a possibilidade de pedido de expulsão de Kiko por parte de Augustin, caso confirme o voto contra ao pedido de impeachment protocolado por Fabris. Ao mesmo tempo, é ventilada a saída de Augustin e de Fabris do partido, havendo derrota em plenário, até porque, não terão como permanecer numa sigla em que o único vereador se posiciona contra suas medidas.

— Não existe nada. É coisa de emoção — amenizou Chitto, para em seguida dizer que vai conciliar. Lembrou que a situação envolve o vice-prefeito e emendou:

— Admissibilidade não quer dizer que vão cassar o prefeito.

Pois é, mas se Guerra sair, quem assume é Fabris, ou seja, a prefeitura cai no colo do PSD que fez campanha para Edson Néspolo (PDT). Nem Augustin, nem Kiko atenderam às ligações no celular.

Nos bastidores há comentários de que Kiko Girardi poderá se abster de votar.