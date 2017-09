Marcada nova eleição no município de Paraí

Prefeitura 28/09/2017 | 14h41 Atualizada em

O município de Paraí terá nova eleição para prefeito no dia 19 de novembro. A data foi definida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e está publicada na edição desta quinta-feira (28) do Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Estado. O novo pleito ocorre porque a candidatura de Oscar Dall Agnol (PP), que obteve a maioria dos votos, foi indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A decisão judicial que resulta na saída da chapa eleita foi tomada no dia 8 de agosto. Por quatro votos a três, os ministros do TSE decidiram que Dall'Agnol não se desincompatibilizou quatro meses antes da eleição do cargo de subsecretário-geral adjunto da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Casca, como exige a legislação.

Leia mais:

Prefeito de Paraí tem candidatura negada pelo TSE e município terá novas eleições

Oscar Dall'Agnol e o vice-prefeito Gilberto Zanotto (PDT) deixaram os cargos no última dia 16. Quem assume a prefeitura foi a presidente da Câmara de Vereadores, Catiane Richetti Trevizan (PMDB). Ela fica até a realização da nova eleição.

A decisão do TRE define que Oscar Dall Agnol não poderá concorrer na nova eleição.