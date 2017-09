Juiz aposentado Sérgio Augustin se desfilia do PSD, em Caxias

Mirante 27/09/2017 | 16h57 Atualizada em

Augustin diz que em temas de extrema importância, como no caso do pedido de impeachment de Guerra, é preciso unidade partidária

Augustin diz que em temas de extrema importância, como no caso do pedido de impeachment de Guerra, é preciso unidade partidária Foto: Marcelo Ermel / Divulgação

O juiz aposentado Sérgio Augustin, que presidia o PSD, desfiliou-se do partido. A decisão veio após o resultado da votação em que foi rejeitado o pedido de impeachment do prefeito Daniel Guerra (PRB), proposto pelo vice-prefeito e membro do PSD, Ricardo Fabris de Abreu. O racha partidário explodiu no domingo, quando o único vereador da sigla, Kiko Girardi, declarou que votaria contra o pedido. O vereador acabou abstendo-se, devido à pressão partidária. A saída de Augustin já era esperada.

Ele justificou a decisão, encaminhada ainda na terça-feira ao tesoureiro do partido, Octávio Dozza, e à Justiça Eleitoral, por considerar que em alguns temas de extrema importância, como o caso do pedido de impeachment, deve haver unidade partidária. Dozza também pediu desfiliação.

— Se não tem esta unidade, não dá para permanecer — declarou.

Leia mais:

Votos previsíveis, crise no PSD e nova vitória do prefeito Daniel Guerra

"Irresponsáveis que querem conspirar contra a decisão da população de Caxias", diz prefeito sobre pedido de impeachment

Câmara rejeita segundo pedido de acolhimento de impeachment do prefeito de Caxias do Sul

Augustin admite que internamente houve uma sucessão de erros no caso do pedido de impeachment, por falta de habilidade sua em tratar do assunto.

— Conversamos, eu e o vice, sobre o pedido e ele fez o protocolo, mas falhei por não perguntar quando seria e o vice, por não colocar em discussão. E o vereador falhou ao antecipar que votaria contra. Como não havia consenso, os erros se sobressaíram.

O vereador Kiko Girardi, que também é o vice-presidente do PSD, disse que vai conversar com a executiva estadual sobre os procedimentos a serem tomados. Kiko entende que a situação (do pedido de impeachment) foi mal conduzida, porque não houve conversa anterior, mas reforça que tem grande respeito por Augustin e Dozza.