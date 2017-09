"Irresponsáveis que querem conspirar contra a decisão da população de Caxias", diz prefeito sobre pedido de impeachment

Impeachment rejeitado 26/09/2017 | 15h08 Atualizada em

Após a rejeição do segundo pedido de impeachment pela Câmara de Vereadores, o prefeito de Caxias do Sul, Daniel Guerra (PRB), afirmou que os pedidos partem de um pequeno grupo que não aceita o resultado da eleição. Na manhã desta terça-feira, os vereadores rejeitaram o acolhimento do pedido por 16 votos a cinco. A denúncia foi protocolada pelo vice prefeito Ricardo Fabris de Abreu (PSD) .

Leia mais

Câmara rejeita segundo pedido de acolhimento de impeachment de Guerra

Reflexos da "hora extra" na articulação do impeachment do prefeito de Caxias

Grupo de vereadores se reúne e articula votação da denúncia contra prefeito de Caxias do Sul

O prefeito falou com a imprensa logo após a votação do pedido enquanto participava de um evento para divulgação de dados de um programa desenvolvido pela Fundação de Assistência Social.

— Caxias do Sul tem grades desafios e está mais do que na hora de as pessoas, principalmete aquele pequeno grupo de pessoas que foram derrotadas pela população de Caxias do Sul nas eleições, entenderem que Caxias precisa da união e do esforço de todos — disse Guerra.

Para Guerra, a Câmara agiu com maturidade ao não aceitar a admissibilidade.

— A maioria dos vereadores demonstrou essa maturidade e responsabilidade em respeitar a vontade e a decisão da população e não deixar que usem uma instituição séria e que deve zelar pela população como palco para pessoas irresponsáveis que querem conspirar contra a vontade e a decisão da população — afirmou.

O prefeito afirmou que há uma banalização do pedido de impeachment, e disse que não se surpreende se outro pedido for protocolado nos próximos dias.

— Não me surpreende que logo mais, em alguns dias, possa ter mais algum irresponsável que venha a protocolar outro pedido. Essa banalização do processo de admissibilidade ou não de impeachment gera gravíssimos prejuízos à cidade e aos cidadãos — afirmou o prefeito.