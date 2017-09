Daniel Guerra e Alceu Barbosa Velho podem estar no mesmo palanque eleitoral em 2018

Mirante 29/09/2017 | 08h34 Atualizada em

O prefeito Daniel Guerra (PRB) e o ex-prefeito Alceu Barbosa Velho (PDT) poderão estar no mesmo palanque em 2018. Os desafetos poderão compartilhar o mesmo espaço eleitoral se as conversas para a formação de alianças em torno do pré-candidato do PDT ao governo do Estado, o ex-prefeito de Canoas Jairo Jorge, se concretizarem. Na lista de partidos para a coligação, consta o PRB.

Foi o que contou o pré-candidato a governador, que esteve nesta quinta-feira no Pioneiro. Ele veio a Caxias para participar, nesta sexta, do 4º Encontro Regional, na Câmara de Vereadores, a partir das 19h30min, preparatório à pré-convenção estadual do PDT marcada para 5 de outubro, em Porto Alegre.

Jorge ressalta que as conversas são preliminares, mas a intenção é fazer alianças de centro, centro-esquerda, que envolvam o PSB, PCdoB, PRB, Solidariedade e PPS.

Quando o pré-candidato citou os partidos, a pergunta foi automática: "Alceu e Guerra no mesmo palanque?"

— Por que não? O interesse do Estado é ainda maior. A gente nunca olha uma aliança estadual olhando para as nossas disputas municipais. Tenho uma boa relação com o prefeito. Obviamente, temos a nossa visão crítica — respondeu o pedetista, com traquejo político.

Quanto aos possíveis adversários na disputa do próximo ano, ele citou, naturalmente, o governador José Ivo Sartori (PMDB) e apontou o nome do ex-ministro Miguel Rossetto como o mais provável pelo PT, e Mateus Bandeira, do Novo. Disse que Eduardo Leite (PSDB) ainda é dúvida.

— Acho difícil ter surpresas fora esses — afirmou, já imaginando um segundo turno entre ele e Sartori.

O pré-candidato pertencia ao PT, tendo saído em novembro para ingressar no PDT. Sua vice na prefeitura de Canoas era Beth Colombo, do PRB.

"Sartori está de joelhos para Temer"

O pré-candidato Jairo Jorge comentou sobre temas pontuais que envolvem o governo do Estado, a exemplo do atraso do salário dos servidores.

– Tem alternativas que poderiam ter sido construídas com os servidores. Em Canoas, mudamos o dia do pagamento dos salários dos servidores do último dia do mês vigente para até o quinto dia do mês subsequente. E não atrasei o salário em nenhum momento – disse.

Destacando que o governador Sartori nunca deixou de pagar a totalidade dos salários depois do dia 13, 14, questionou por que não estabeleceu um cronograma com os funcionários.

E criticou o regime de recuperação do Estado. Para ele, a atual renegociação é tão nociva quanto a que o ex-governador Antônio Britto fez.

– Ela não vai nos levar a lugar nenhum. Defendo um fundo garantidor, porque é uma solução possível. Renegociar a dívida é correto, mas não nos termos que está. Os termos que estão postos vão nos dar um respiro, mas vai nos asfixiar mais adiante. Hoje, o Sartori está de joelhos para o (Michel) Temer – definiu.

O nome do ex-prefeito e presidente do PDT de Caxias, Alceu Barbosa Velho, para a disputa a deputado federal já é ponto pacífico. Para estadual, o partido prefere ainda não abrir o jogo. Os pretendentes são o ex-candidato a prefeito Edson Néspolo, o ex-deputado estadual Vinicius Ribeiro, os vereadores Rafael Bueno e Gustavo Toigo e o ex-candidato a vereador Miguel Grazziotin.

Os vereadores Rafael Bueno e Ricardo Daneluz e o ex-vereador Jaison Barbosa também acompanharam a visita.