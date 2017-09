Câmara rejeita segundo pedido de acolhimento de impeachment do prefeito de Caxias do Sul

Governo municipal 26/09/2017 | 10h28 Atualizada em

O segundo pedido de acolhimento de impeachment do prefeito Daniel Guerra (PRB) foi rejeitado por maioria de votos (16 a 5). A votação da denúncia protocolada pelo vice-prefeito Ricardo Fabris de Abreu (PSD) aconteceu na manhã desta terça-feira no plenário da Câmara de Vereadores. A divulgação e a repercussão negativa do encontro de vereadores com o presidente do PSD, Sérgio Augustin, no domingo à noite, fez alguns parlamentares de oposição mudar o voto.

Como havia anunciado em pronunciamento do grande expediente, o vereador Kiko Girardi (PSD) se retirou do plenário e não votou em respeito a decisão da Executiva.

— Minha posição é contrária a esse procedimento do senhor Ricardo Fabris. Nesse momento, em conversa com a Executiva achei melhor me abster do voto para não criar mais atrito e divergências dentro do partido — disse Kiko.

Confira como votaram os vereadores:



Favoráveis

:: Adiló Didomenico (PTB)

:: Alceu Thomé (PTB)

:: Elói Frizzo (PSB)

:: Flávio Cassina (PTB)

:: Rafael Bueno (PDT)

Contrários

:: Alberto Meneguzzi (PSB)

:: Ana Corso (PT)

:: Arlindo Bandeira (PP)

:: Chico Guerra (PRB)

:: Edi Carlos (PSB)

:: Edson da Rosa (PMDB)

:: Gládis Frizzo (PMDB)

:: Gustavo Toigo (PDT)

:: Kiko Girardi (PSD)

:: Neri, o Carteiro (SD)

:: Paula Ioris (PSDB)

:: Paulo Périco (PMDB)

:: Renato Nunes (PR)

:: Renato Oliveira (PCdoB)

:: Ricardo Daneluz (PDT)

:: Rodrigo Beltrão (PT)

:: Velocino Uez (PDT)

* O vereador Kiko Girardi (PSD) deixou o plenário no momento da votação.

** Felipe Gremelmaier (PMDB): o presidente do Legislativo vota apenas em caso de desempate.