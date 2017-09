Câmara de Vereadores de Caxias do Sul completa 125 anos nesta terça-feira

Especial 26/09/2017 | 11h11 Atualizada em

O mais representativo dos três poderes completa nesta terça-feira, 125 anos em Caxias do Sul. Mais representativo porque consegue reunir as mais diferentes tendências políticas e visões de mundo em um mesmo espaço — ao menos deveria. São 125 anos de história do Legislativo caxiense, que começou em 26 de setembro de 1892, com a instalação do primeiro Conselho Municipal, quando a cidade ainda se chamava Vila de Santa Teresa de Caxias.

Para marcar a data, o Pioneiro publica até esta quinta-feira um série especial. Na primeira reportagem, conheça a história da Câmara de Vereadores. Nesta quarta-feira, veja qual é o papel da Câmara e, na última reportagem, saiba quem fez e faz o Legislativo.