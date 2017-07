Vice-prefeito de Caxias decide até esta quinta ingresso no PSD

Mirante 26/07/2017 | 09h06 Atualizada em

O vice-prefeito Ricardo Fabris de Abreu está prestes a ingressar no PSD. Ele esteve nesta terça em Porto Alegre em encontro com o vice-governador José Paulo Cairoli e com o presidente estadual do PSD — também diretor do gabinete do vice-governador —, Humberto Chitto. Fabris, que deixou o PRB no final de abril, recebeu o convite do vice-governador e de Chitto para ingressar na sigla e deve dar uma resposta, possivelmente, até esta quinta-feira. Mas admite que esse deve ser seu caminho partidário.

— Provavelmente, vou entrar no PSD — afirma.



Leia mais

Mais um ponto para o vice-prefeito de Caxias do Sul com o parecer do MP

MP dá parecer favorável ao vice-prefeito de Caxias, Ricardo Fabris de Abreu



Fabris conversou com o senador Lasier Martins, no início deste mês, quando esteve em Brasília. Lasier fez o primeiro convite para Fabris ingressar no PSD. Depois, ele conversou com o presidente e o vice da Comissão Provisória em Caxias, respectivamente, o juiz aposentado Sergio Augustin e o vereador Kiko Girardi. Augustin e Kiko, bem como o primeiro tesoureiro do PSD municipal, Octavio Coelho Dozza, estiveram com Fabris na reunião desta terça-feira com Cairoli.



Se Fabris der o ok até amanhã, como prevê, a filiação deve ocorrer já na sexta-feira, uma vez que Cairoli vem para a região. O vice-governador almoçará em Caxias, visita a Fenakiwi, em Farroupilha, e à noite participa de encontro regional do PSD em Bento Gonçalves.



Augustin disse que o vice-prefeito será recebido com todas as honras, se aceitar o convite para ingressar no partido. Ele afirmou que tiveram uma série de conversas esclarecendo alguns pontos, a exemplo do conflito existente hoje entre Fabris e o prefeito Daniel Guerra (PRB).



— Não queremos que permaneça (o conflito), porque para Caxias não interessa.



Segundo o presidente do PSD caxiense, Fabris comunga dessa posição.



O PSD, que já detém o posto de vice no Piratini, pode ter o vice-prefeito da segunda maior cidade do Estado. De olho em 2018, Caxias do Sul é peça fundamental no tabuleiro eleitoral.