Vereadores dizem que prefeito de Caxias do Sul mente 

Declarações do prefeito Daniel Guerra (PRB) sobre os seis meses de governo repercutiram na Câmara de Vereadores, nesta terça-feira, sendo consideradas enganosas. Guerra foi chamado de mentiroso pelo vereador Elói Frizzo (PSB), que contestou diversos posicionamentos do gestor apresentados na segunda-feira em entrevista coletiva.



— Esse defeito o prefeito tem: "É, de fato, um mentiroso" — disse o vereador, que rejeitou a afirmação de que desde janeiro foram gastos R$ 14 milhões em saúde, uma vez que pelo site Transparência constam R$ 6 milhões com consumo, incluindo a compra de remédios.



A afirmação de Guerra de que não tem vice-prefeito chega a ser passível de internação, exagerou o vereador.



— O vice-prefeito existe, o Poder Judiciário botou ele lá. Ele, como diz o prefeito, "desrenunciou" da renúncia, portanto, o vice-prefeito tanto está que foi recebido em Brasília, na condição de vice-prefeito pelo presidente (Michel) Temer — destacou.



De fato, parece que o prefeito e sua equipe vivem num mundo à parte, ignorando que Ricardo Fabris de Abreu detém o cargo, gostem ou não, e tentam passar isso como uma verdade à sociedade. Outro ponto salientado pelo vereador, apontado como uma "grande mentira", foi em relação aos currículos para o preenchimento de cargos. Rodrigo Beltrão (PT) também não poupou. Para ele, a maior mentira da história política recente de Caxias é a declaração feita pelo prefeito logo após a eleição: "Guerra não contrata amigos".



— É bem justamente o contrário — disse, em especial referência ao novo secretário de Governo, Luiz Caetano, ex-estagiário de Daniel na Câmara e até então auxiliar de bancada, cargo do líder Chico Guerra (PRB).



O petista se referiu à (inexistente) relação entre prefeito e vice.



— Quando o prefeito faz essa afirmação de que não temos vice, ele desrespeita o Poder Legislativo, que é quem pode declarar a vacância do cargo e não fez, e o Poder Judiciário, que determinou que recompusesse o gabinete do vice. Então, onde está a sanidade do prefeito? Isso aí é descumprimento de ordem judicial.



Beltrão deu uma denominação ao que ele chama de cidade imaginária do prefeito: Guerralandia.