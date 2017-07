Vereador faz voto de pesar por morte de cão

Mirante 19/07/2017 | 13h45 Atualizada em

O vereador Renato Nunes (PR) fez um voto de pesar pela morte de um cachorro. Foi por causa de Dick, o pastor alemão do 12º BPM, que morreu sábado. Vale lembrar que Nunes é geralmente contra homenagens, pelo menos para pessoas.

— Um animalzinho dócil, mas, ao mesmo tempo, um soldado, um guerreiro que ajudou a prender muitos bandidos, traficantes... — definiu, na sessão da Câmara de terça-feira.



E completou:



— Sou daqueles que um animal desses acho que vale mais do que muita gente. Deus que me perdoe! Mas vale mais do que muita gente, porque tem gente que só Jesus na causa.



O vereador disse que na sexta-feira, ele e o líder de governo, Chico Guerra (PRB), fizeram uma visita ao 12º BPM, quando conheceram Dick.



O voto de pesar se destina ao 12º BPM. Além de atuar na segurança pública, Dick participava de apresentações em projetos sociais da Brigada Militar na região.