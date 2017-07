Secretária da Saúde de Caxias do Sul entra em férias no próximo dia 30

Mirante 10/07/2017 | 08h35 Atualizada em

A secretária da Saúde de Caxias do Sul, Deysi Piovesan, que assumiu o cargo em 5 de junho, entra em férias no dia 30 deste mês. Deysi é servidora da prefeitura e informa, por meio de nota à imprensa, que as férias foram programadas antes de assumir como secretária de Saúde para acompanhar o nascimento do neto, que não será em Caxias.



A saída da titular da área mais conturbada do governo Daniel Guerra (PRB) será motivo para novas polêmicas envolvendo o setor, em crise com a greve dos médicos do SUS desde 17 de abril. Deysi é a terceira a ocupar o posto nestes seis primeiros meses de governo. Nos bastidores, surgem dúvidas sobre seu retorno na condição de secretária.



Antes dela, exerceram a função Darcy Ribeiro Pinto Filho e Fernando Vivian. Ribeiro assumiu com prazo pré-determinado para a saída e deixou o cargo ao completar 90 dias. Vivian permaneceu 60 dias.