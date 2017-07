Presidente do PT de Caxias do Sul sobre condenação de Lula: "É uma perseguição"

Repercussão 12/07/2017 | 18h49 Atualizada em

A vereadora e presidente do PT de Caxias do Sul, Ana Corso, recebeu com indignação a notícia de condenação do ex-presidente Lula. A sentença do juiz Sergio Moro, anunciada nesta quarta-feira, determina nove anos e meio de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

— Desde o início, a Lava-Jato sempre se preocupou em criminalizar o PT. Esse processo do triplex, foi largamente mostrado que não pertence ao Lula. A única prova é que pertence à Caixa Econômica Federal. Mais testemunhas disseram que o triplex não era do Lula. De fato, é uma perseguição, está dentro do golpe que se instalou no país, de inviabilizar a candidatura do Lula e favorecer PMDB e PSDB.



Lula foi acusado pela força-tarefa da Operação Lava-Jato de receber propina da construtora OAS, que tinha contratos com a Petrobras. Conforme a acusação, Lula teria recebido benefícios como um apartamento triplex em Guarujá, no litoral de São Paulo.