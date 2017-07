Prefeito de Caxias do Sul ressalta que decisão sobre condenação de Lula ainda cabe recurso

Repercussão 12/07/2017 | 18h30 Atualizada em

Por meio de uma nota oficial, o prefeito de Caxias do Sul Daniel Guerra (PRB) se manifestou sobre a condenação do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Guerra destaca o respeito ao funcionamento das instituições com independência no país, mas ressalta que o processo ainda cabe recurso.



- Todo cidadão que comete um crime deve ser punido, independente da sua posição – diz um trecho da nota.



O juiz Sergio Moro condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 71 anos, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Anunciada nesta terça-feira, a sentença determina nove anos e meio de prisão.



Confira a integra da nota oficial.



"A respeito da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o prefeito de Caxias do Sul, Daniel Guerra, destaca a importância do respeito ao funcionamento das instituições com independência no país. Para ele, todo cidadão que comete um crime deve ser punido, independente da sua posição. No caso do Lula, o processo não foi concluído, já que ainda cabe recurso. O prefeito reitera que é crucial que a justiça sempre prevaleça, investigando os fatos e aplicando as punições cabíveis."