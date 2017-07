Prefeito de Caxias do Sul anuncia segunda-feira substitutos na Secretaria de Governo e na Comunicação

Mirante 08/07/2017 | 10h30 Atualizada em

O prefeito Daniel Guerra (PRB) anuncia na segunda-feira os nomes para a Secretaria de Governo e para a coordenação de Comunicação, cargos ocupados pela jornalista Vania Espeiorin. Ela retorna à Câmara de Vereadores, onde é servidora concursada.



Guerra não descartou os nomes do advogado e presidente do PRB, Heron Gröhler Fagundes, para a pasta de Governo, e de Petter Campagna Kunrath, para a Comunicação. Petter ocupa cargo de coordenador de governo (CC8, R$ 6.391,68) e também é fotógrafo.



Com a saída de Vania Espeiorin, esta é quarta mudança no secretariado em seis meses de governo. Já ocorreram duas trocas na Saúde (Darcy Ribeiro Pinto Filho e Fernando Vivian) e uma na Habitação (Tatiane Zambelli).



Guerra fez rasgados elogios a Heron, coordenador de campanha e de transição, e seu assessor na Câmara de Vereadores. Disse que ele é sempre convidado e que as portas sempre estarão abertas.



— É um profissional da mais alta capacidade que se habilita não só para ser secretário de Governo, como também para outras funções da administração pela competência, grandioso currículo e compromisso com o projeto de cidade. Nós continuamos torcendo muito para que essa personalidade possa estar conosco um dia.



Heron foi denunciado como CC fantasma de Guerra no Legislativo, no ano passado, no segundo turno da eleição.



Sobre a possibilidade de Kunrath assumir a Coordenadoria, o prefeito declarou:



— Teria todas as condições, porque tem formação, pós-graduação que o credenciaria e seria uma pessoa altamente preparada e qualificada, e é um dos nomes possíveis para essa substituição.



Kunrath tem graduação em Design, com MBA em Marketing na Fundação Getúlio Vargas (FGV) e especialização em Fotografia na Escola Superior de Publicidade e Marketing (ESPM). É concunhado do vereador Chico Guerra (PRB), líder do governo na Câmara.



Leia Mais:

Secretária de Governo da prefeitura de Caxias deixa cargo no dia 10

Governo Guerra pede retorno de servidores da prefeitura que estão na Câmara de Vereadores



O chefe do Executivo negou que tenha havido atrito com a secretária de Governo.



— A administração e a cidade perdem uma grande profissional. Infelizmente tivemos a perda dela em razão da solicitação da Câmara de Vereadores. Se a Câmara não tivesse feito (o pedido para retornar), Caxias continuaria podendo contar com uma grande e competentíssima secretária. É uma lástima, mas em Caxias temos excelentes profissionais à altura da secretária Vania — declarou.



O pedido do presidente da Câmara, Felipe Gremelmaier (PMDB), para que a servidora voltasse, seguiu justamente a linha de Guerra, que solicitou o retorno de dois servidores do Executivo que estavam na Câmara.



Juntos na escola

Nesta sexta-feira, na inauguração da ampliação da Escola Sete de Setembro – obra iniciada no governo de Alceu Barbosa Velho (PDT) – o prefeito Daniel Guerra (PRB) convidou vereadores e representantes da comunidade para conhecer as novas dependências.



Numa sala de aula, convidou-os a sentar. O vereador Edson da Rosa (PMDB), presente à visita, não topou. Não quis aparecer na foto com Guerra.



Ao ver o presidente da União das Associações de Bairro (UAB), Valdir Walter, sentado no fundo da sala de aula, Guerra disparou:



— Ficou aí atrás para colar, presidente.



Walter respondeu, amistosamente:



— Estou acostumado. Sempre sentei no fundo da sala de aula.

O presidente da UAB reforçou o pedido para uma reunião de apresentação da nova diretoria da entidade, que tomou posse semana passada.



(Com André Tajes)