Para ex-presidente Dilma, condenação de Lula é um "escárnio"

Repercussão 12/07/2017 | 16h58 Atualizada em

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) publicou em sua página no Facebook, na tarde desta quarta-feira, uma nota considerando a condenação de Luiz Inácio Lula da Silva um "escárnio". No texto, ela diz que a decisão sem provas é "uma flagrante injustiça e um absurdo jurídico que envergonham o Brasil".

Dilma destaca a inocência de Lula e ainda faz referência à aprovação da Reforma Trabalhista nesta terça-feira pelo Senado, o que considera o fim da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).

Confira a íntegra:

A condenação de Luiz Inácio Lula da Silva, sem provas, a 9 anos e seis meses de prisão, é um escárnio. Uma flagrante injustiça e um absurdo jurídico que envergonham o Brasil. Lula é inocente e essa condenação fere profundamente a democracia.

Sem provas, cumprem o roteiro pautado por setores da grande imprensa. Há anos, Lula, o presidente da República mais popular na história do País e um dos mais importantes estadistas do mundo no século 21, vem sofrendo uma perseguição sem quartel.

Ontem, com indignação, assistimos à aprovação pelo Senado do fim da CLT. Uma monumental perda para os trabalhadores brasileiros.Agora, assistimos a essa ignominia que está sendo exercida contra o ex-presidente Lula com o objetivo de cassar seus direitos políticos.

O País não pode aceitar mais este passo na direção do Estado de Exceção. As garras dos golpistas tentam rasgar a história de um herói do povo brasileiro. Não conseguirão.

Lula é inocente. E o povo brasileiro saberá democraticamente resgatá-lo em 2018.

Nós iremos resistir.