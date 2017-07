"Moro trabalhou para isso", diz deputado Assis Melo sobre condenação de Lula 

Lava-Jato 12/07/2017 | 16h39 Atualizada em

A condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a nove anos e meio de prisão não causou surpresa no deputado Assis Melo (PCdoB). Para ele, era uma decisão esperada, já que, no entendimento do parlamentar, há uma perseguição ao ex-presidente:

— Desde o início, o Moro trabalhou para fazer isso. É uma perseguição. Agora, o ex-presidente terá o tempo para fazer o recurso e demonstrar que não pesa nada contra ele. Esperamos que Lula tenha condições de comprovar que não tem nada com isso.



O juiz Sergio Moro condenou Lula pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A sentença, anunciada nesta quarta-feira, define nove anos e meio de detenção.

O petista foi acusado pela força-tarefa da operação Lava-Jato de receber propina da construtora OAS, que tinha contratos com a Petrobras. Conforme a acusação, Lula teria recebido benefícios como um apartamento triplex no Guarujá, no litoral de São Paulo.



