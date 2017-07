"Moro tinha posição pré-concebida de sentenciamento do Lula", diz deputado Pepe Vargas

Repercussão 12/07/2017 | 17h45 Atualizada em

Embora acredite na inocência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o deputado federal Pepe Vargas (PT) não esperava uma decisão diferente do juiz Sergio Moro. Lula foi condenado a nove anos e meio de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A sentença foi anunciada nesta quarta-feira.

— Todo mundo sabia que o Moro tinha uma posição pré-concebida de sentenciamento do Lula, tanto que ao longo desse processo ele cometeu várias ilegalidades, inclusive várias delas o falecido ministro Teori Zavascki desfez. Ele fez uma condução coercitiva ilegal, fez escuta telefônica ilegal.

O deputado ainda destaca que o fato de Moro ter emitido a sentença no mesmo dia em que a Câmara Federal vota as denúncias contra Temer demonstra parcialidade do juiz.



— Mas isso também era esperado, porque há fotos por aí que mostram ele congraçando com o Temer, com o Aécio Neves, o que revela que ele não tem isenção necessária para conduzir esse processo — acrescenta.

Pepe, que é também presidente estadual do PT, acredita que Lula será absolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), responsável pelo julgamento do recurso em segunda instância. Recentemente, O TRF4 absolveu o ex-tesoureiro do PT João Vaccari, acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.