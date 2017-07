Ministério Público dá parecer favorável ao vice-prefeito de Caxias, Ricardo Fabris de Abreu

Cargo de vice 24/07/2017 | 20h08 Atualizada em

O Ministério Público (MP) de Caxias do Sul opinou pela improcedência da ação declaratória de extinção de mandato ajuizada pelo município de Caxias do Sul contra o vice-prefeito Ricardo Fabris de Abreu (sem partido). O parecer que apreciou o mérito da ação foi assinado pelo promotor Alexandre França na última sexta-feira.



Leia mais:

Vereador diz ter sofrido assédio moral

Mirando o Piratini, Jairo Jorge defende novos caminhos para o Estado

Conflito permanente e desgastante na prefeitura de Caxias do Sul



Segundo relata o MP, a Procuradoria-Geral do Município (PGM) apresentou a demanda em razão do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que o pedido de renúncia é irretratável. Os pedidos em caráter liminar de extinção do mandato ou vacância do cargo já haviam sido indeferidos. O parecer diz ainda que o Supremo Tribunal Federal (STF) já analisou situação semelhante, considerando válida a retratação de renúncia antes do prazo em que teria eficácia.



– Tem-se como válido o ato praticado pelo vice-prefeito municipal, através do qual se retratou de renúncia prevista para data futura, não havendo como dar guarida à pretensão do município de obter a declaração de extinção do mandato do vice-prefeito – escreveu o promotor Alexandre França em seu parecer.



O vice-prefeito Ricardo Fabris considera o parecer de ¿muita relevância e extremamente técnico¿ e espera que ele sirva para pacificar a relação de Guerra e a Procuradoria-Geral e ele.



– Ele (o parecer) demonstra forte indicativo da sentença de mérito. Já que o prefeito se pauta tanto pela legalidade, que ele pare com essa onda (de conflito) que faz mal para a cidade.



Fabris voltou a criticar a ordem de serviço assinada por Guerra que determina que qualquer ação do vice "não tem eficácia e valor legal, devendo ser desconsiderada".



– A única autoridade do Executivo que pode fiscalizar o prefeito sou eu. Assim como ele tem o dever de fiscalizar o vice-prefeito. Ele não pode semear a ilegalidade dentro do município. Tenho o direito e o dever de ter acesso a qualquer informação ou documento da administração direta ou indireta a qualquer hora do dia ou da noite, quando eu requisitar.



Até o final da tarde de ontem, a prefeitura não havia recebido o parecer do MP e não quis se manifestar sem o conhecimento do documento.



A ação ainda será apreciada pela Justiça.