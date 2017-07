Mais um ponto para o vice-prefeito de Caxias do Sul com o parecer do MP

Mirante 25/07/2017 | 08h31 Atualizada em

Na queda de braço com o prefeito Daniel Guerra (PRB), o vice Ricardo Fabris de Abreu (sem partido) ganhou mais uma. O parecer do Ministério Público, considerando válido o ato de retratação da renúncia e não dando guarida à pretensão do município de obter a declaração de extinção de seu mandato, é para o vice um indicativo forte do resultado.



E completa:



— Aliás, não poderia ser outro.



Ainda depende do julgamento do mérito da ação movida pelo município, mas o vice aproveitou o parecer do MP e deu uma "sambadinha", ao declarar ao Pioneiro que o prefeito deve parar com essa onda de conflito que faz mal para a cidade — e, vale destacar, que se acentua dia após dia com a insistência de que houve a renúncia, ignorando a existência do vice.



É fato: se o Governo Guerra se ampara na legalidade para cada decisão sua, o caso do vice não pode ser diferente. A intenção do governo é ir jogando com o tempo que a Justiça leva para julgar, considerando os recursos, e até que não haja uma decisão final vai deixando Fabris no limbo.



Mas não se pode ignorar a responsabilidade de Fabris para que a situação tenha chegado a esse ponto. Afinal, foi ele quem deu início ao mal-estar, anunciando a renúncia e após a mudança de ideia.



É difícil para o governo confiar num vice que nem bem havia tomado posse e já andava de braços dados com a oposição, mesmo assim, é o detentor do posto de vice-prefeito.



O que se vê é Fabris próximo de adversários de Guerra. Domingo, ele posou com o ex-prefeito Alceu Barbosa Velho (PDT), na área da Estação Férrea. Ontem, na Câmara, durante audiência sobre o Uber, o vice estava sentado entre os vereadores petistas Ana Corso e Rodrigo Beltrão. É proposital, mas serve para aumentar a resistência contra ele dentro da prefeitura.