Guerra anuncia Luiz Caetano como novo secretário de Governo de Caxias do Sul

Luiz Eduardo da Silva Caetano é o novo secretário de Governo de Caxias do Sul. O anúncio foi feito pelo prefeito Daniel Guerra (PRB) na manhã desta segunda-feira, em reunião sobre os seis meses do seu governo. Caetano era assessor do vereador Chico Guerra (PRB), irmão do prefeito. O jornalista Guilherme Fadanelli foi nomeado o novo coordenador de Comunicação da prefeitura. Os dois cargos eram ocupados pela jornalista Vania Espeiroin, que retorna à Câmara de Vereadores, onde é servidora concursada.

Durante a reunião, Guerra apresentou ainda um balanço das ações de cada secretaria desde o início da sua gestão. O prefeito citou ações de economia na Codeca e falou sobre o momento da saúde pública em Caxias do Sul. Segundo ele, não há greve dos médicos.



— O que existe é médico faltando ao trabalho — disse.



Guerra falou ainda que se fosse médico estaria no Postão 24h, atendendo a população.