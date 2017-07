Governador Sartori comenta condenação de Lula

Lava-Jato 12/07/2017 | 15h31 Atualizada em

Por meio da assessoria de imprensa, o governador José Ivo Sartori (PMDB) comentou a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A sentença foi anunciada nesta quarta-feira.

Confira a nota enviada pela assessoria:

"Sobre a condenação do presidente Lula, o governador José Ivo Sartori repetiu a frase dita pela Dra. Raquel Dodge, indicada para ser procuradora-geral da República: 'Ninguém está acima ou abaixo da lei'. Segundo Sartori, é preciso aguardar os demais trâmites do processo, inclusive o recurso da decisão. 'O importante é que as instituições funcionem com independência, preservando as garantias individuais de todos os cidadãos e a democracia'."



Lula foi condenado pelo juiz Sergio Moro, da 13ª Vara Federal, em Curitiba (PR), a nove anos e meio de detenção pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.



O petista foi acusado pela força-tarefa da operação Lava-Jato de receber propina da construtora OAS, que tinha contratos com a Petrobras. Conforme a acusação, Lula teria recebido benefícios como um apartamento triplex no balneário do Guarujá, no litoral de São Paulo.