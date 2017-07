Em Brasília, vice-prefeito de Caxias encontra-se com Temer

Mirante 06/07/2017 | 15h41 Atualizada em

O vice-prefeito Ricardo Fabris de Abreu (sem partido) está em Brasília durante esta semana. Nesta quinta-feira, ele esteve com o presidente da República, Michel Temer (PMDB), na cerimônia de lançamento do novo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), no Palácio do Planalto, e também na base aérea de Brasília. Temer embarcou para a Alemanha, no início da tarde, onde participa, sexta e sábado, da Cúpula do G20, grupo que reúne as 20 principais economias do mundo.



No breve encontro, eles falaram sobre alguns aspectos da Reforma Trabalhista que será votada pelo Senado na próxima semana.



— Brevemente falamos sobre Reforma Trabalhista, já que fui apresentado como vice-prefeito e servidor da Justiça do Trabalho. Ele perguntou que aspectos me agradavam e eu falei da questão da sucumbência em honorários e eliminação da contribuição sindical obrigatória — contou Fabris.



O vice-prefeito entregou a Temer uma manifestação da Universidade de Caxias do Sul (UCS) de apoio e integração ao novo sistema do Fies.



Após o encontro com o presidente, Fabris esteve em audiência com o ministro do Turismo, Marx Beltrão, acompanhando o deputado federal Mauro Pereira (PMDB). Na quarta-feira, ele participou de audiência com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, também ao lado de Mauro.



Estava prevista a vinda do ministro da Saúde a Caxias na próxima segunda-feira, quando ele trataria de assuntos referentes ao hospitais Geral, Pompéia e Virvi Ramos, de Caxias, e São Carlos, de Farroupilha, em reunião na UCS. Porém, a vinda de Barros foi adiada, por impossibilidade de ausentar-se de Brasília na segunda-feira no turno da tarde, uma vez que haverá reunião ministerial com o retorno de Temer.



As despesas da viagem são custeadas por Fabris. Ele retorna nesta sexta-feira.