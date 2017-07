Daniel Guerra quer apoio para cobrar governo do Estado

Mirante 27/07/2017 | 09h56 Atualizada em

Criticado pela falta de diálogo com setores da sociedade e pela falta de relacionamento com o Legislativo, o prefeito Daniel Guerra (PRB) deu um passo importante. Convidou todos os vereadores para uma reunião nesta sexta-feira, às 10h, na prefeitura. Na pauta, saúde, educação, segurança e mobilidade.



A intenção, porém, não é uma exposição do Executivo sobre metas nessas áreas, mas alinhar, em interlocução com a Câmara, assuntos de interesse do município junto ao governo do Estado.



— A reunião de trabalho institucional irá focar nas responsabilidades do Estado perante o município — diz o secretário de Governo, Luiz Eduardo Caetano.



A iniciativa de chamar os parlamentares, de qualquer forma, revela que Guerra está disposto a ouvi-los, portanto, com direito a críticas e sugestões. Mas o foco mesmo é contar com apoio para fazer cobranças do governo estadual.



Na semana passada, foi distribuído material pela prefeitura dizendo que o prefeito deve se reunir com o governador José Ivo Sartori (PMDB) para discutir diversas pautas. Foi citada, por exemplo, a cobrança da responsabilidade do Estado de destinar valores de custeio ao HG.



É uma forma de Guerra procurar contar com vereadores para sensibilizar o Estado a atender os pleitos de Caxias. Fica no ar a disposição dos vereadores a essa ajuda. Nunca é demais lembrar que a comunidade está atenta.



Não está previsto no encontro a apresentação de ações específicas do município. Conforme Caetano, "as medidas estão constantemente sendo implantadas, fortalecidas e comunicadas pelos gestores das respectivas pastas". Isso vai frustrar.