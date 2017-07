Mirante 17/07/2017 | 08h28

Daniel Guerra abre as portas para vereadores para discutir situação da saúde pública em Caxias

Encontro desta segunda-feira com a Comissão de Saúde da Câmara é significativo e mostra que há uma luz para o diálogo

Rosilene Pozza rosilene.pozza@pioneiro.com

No dia em que a greve dos médicos completa três meses, o prefeito Daniel Guerra (PRB) abre as portas do salão nobre do Centro Administrativo para receber os vereadores que integram a Comissão de Saúde e Meio Ambiente. O encontro, previsto para as 16h desta segunda-feira, tem um significado importante: marca a possibilidade de diálogo por parte do chefe do Executivo para tratar do tema que está no topo das prioridades do governo e tem sido o mais conturbado.



Diante dos problemas na saúde pública, com a carência de médicos nas unidades básicas e no Pronto-Atendimento 24 Horas, cancelamento de consultas, falta de leitos hospitalares pelo SUS, resultando na morte de uma idosa, problemas de infraestrutura e de condições de trabalho, já passou da hora de deixar as diferenças políticas de lado e conversar sobre a situação. Melhor ainda é chegar a uma solução ou algo que contribua para diminuir o caos que a comunidade que depende do SUS tem enfrentado.



A comissão é presidida por Renato Oliveira (PCdoB), que diz que a solicitação para falar pessoalmente com Guerra deve-se ao fato de que com a titular da Secretaria de Saúde não há soluções, nem garantia devido à troca frequente na pasta — atualmente, a secretaria é comandada por Deysi Piovesan, mas já teve outros dois titulares neste governo, Darcy Ribeiro Pinto Filho e Fernando Vivian.



O pedido para a reunião foi protocolado na terça-feira e, na sexta, veio a resposta positiva. A rapidez e, principalmente, a aceitação da audiência, sinaliza para a possibilidade de uma mudança na relação com o Legislativo. Vale registrar que isso se deu na semana de troca na Secretaria de Governo, em que passou a ser comandada por Luiz Eduardo Caetano, responsável junto com o líder de governo na Câmara, Chico Guerra, pelo encaminhamento das demandas dos vereadores.



Além de Oliveira, integram a comissão os vereadores Paula Ioris (PSDB), Alberto Meneguzzi (PSB), Rafael Bueno (PDT) e Renato Nunes (PR). Nunes, embora seja da situação, também assinou o pedido da comissão.