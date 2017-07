Com novo horário, Câmara de Caxias registra público de três mil pessoas no semestre

Política 07/07/2017 | 14h15 Atualizada em

A Câmara de Vereadores de Caxias do Sul contabilizou mais de três mil pessoas nas sessões ordinárias do primeiro semestre de 2017, uma média de 44 pessoas por encontro. O mês de maior número de sessões e de movimentação na Casa foi o de maio, com público de 904 pessoas. As informações são da Gaúcha Serra.

Leia mais:

Diretores do Pronto-Atendimento 24h, em Caxias, colocam cargos à disposição

Motorista perde o controle de ônibus, passageiros se jogam para fora e ficam feridos

Motorista da Uber alega ter sido ameaçado por taxistas em frente ao aeroporto de Caxias

A mudança de horário é apontada também como um dos motivadores de público no plenário, segundo o presidente da Câmara, vereador Felipe Gremelmaier (PMDB). "O que colaborou foram as tribunas livres, porque a comunidade se mobilizou bastante também por causa do horário que é convidativo para estudantes", exemplifica.

Desde o início da legislatura, em 1º de janeiro, as sessões representativas e ordinárias passaram a ser realizadas às 8h30min. Até o fim do ano passado, as discussões começavam às 15h45min e o público não era contabilizado.

Entre os temas mais polêmicos discutidos neste primeiro semestre e que tiveram o plenário movimentando estão o futuro das farmácias do Ipam, o Carnaval, o Financiarte e o Fiesporte. Na semana passada, os taxistas foram a plenário pedir regulamentação do Uber e houve mobilização para a derrubada do veto do prefeito Daniel Guerra sobre a denominação de Espaço Multicultural Xiruzinho nos Pavilhões da Festa da Uva.



Números do primeiro semestre



Janeiro, 191 pessoas (6 sessões)

Fevereiro, 500 (12 sessões)

Março, 619 (12 sessões)

Abril, 419 (12 sessões)

Maio, 904 (14 sessões)

Junho, 420 (13 sessões)



Total de público: 3.053 (média de 44,2 pessoas por sessão)