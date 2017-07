Câmara dos Deputados autoriza investigação contra o presidente da República, Michel Temer

Governo Federal 10/07/2017 | 17h12 Atualizada em

O deputado Sergio Zveiter (PMDB-RJ), relator da denúncia por crime de corrupção contra o presidente da República, Michel Temer, apresentou na tarde desta segunda-feira seu parecer pela admissibilidade da investigação pelo Supremo Tribunal Federal (STF) apresentada pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot.



- Não é fantasiosa a acusação", afirmou Zveiter. É preciso que se faça a investigação. São várias as pessoas envolvidas e a verdade precisa ser esclarecida. É necessária a investigação dos fatos. Estão demonstrados na denúncia sólidos indícios da prática delituosa - disse o Zveiter.



Para Sergio Zveiter, é importante que o presidente se defenda das denúncias, independente de se é ou não culpado delas.



- Há indícios graves, e não é fantasiosa a denúncia, reforçou.



Ele frisou que seu voto não foi porque há provas concretas contra o presidente, e explicou que nesse momento bastam os indícios.



- Mas devemos decidir se há indícios suficientes para abrir o processo. As provas concretas e necessárias são necessárias apenas no julgamento. Nesse momento, é necessário que a Câmara autorize, porque há a descrição dos fatos, o que torna inviável sua não autorização", disse.

* Câmara dos Deputados