"Balança o triplex" do PT. Será que cai?

A condenação de um ex-presidente da República, ainda mais tratando-se de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que emergiu politicamente amparado no discurso da ética e em uma ampla popularidade — e que se mantinha, conforme as pesquisas de opinião para a eleição de 2018 — é mais uma página a figurar na triste história de corrupção política no país.



A decisão do juiz Sérgio Moro era prevista e aguardada por grande parte dos brasileiros. A condenação por nove anos e meio foi pela ocultação da propriedade de um triplex.



Embora Lula não vá preso e dependa de uma decisão em segunda instância (do TRF4), o abalo ao PT é imensurável. Depois do impeachment de Dilma Rousseff, agora, sim, pode-se dizer que a casa está por um fio (um triplex, na verdade, afinal, Lula é a maior liderança política das últimas décadas). O partido precisa rever com urgência seu caminho.



Se antes o ex-presidente amparava-se no fato de não ter condenação, a situação passa a ser outra. A rejeição e a campanha contra o partido ganha ainda mais força.



Moro diz que Lula recebeu vantagem indevida em decorrência do cargo de presidente da República. Lula, em nota, argumenta que nenhuma evidência crível de culpa foi produzida. Para alguns, é decisão por motivação política. Para outros, a corrupção é nítida. A condenação sacode os meios políticos.