Vice-prefeito de Caxias do Sul deixa o PRB

Crise 03/05/2017 | 14h30 Atualizada em

O vice-prefeito de Caxias do Sul (PRB), Ricardo Fabris de Abreu, deixou o PRB. A desfiliação foi entregue ainda na quinta-feira ao vereador Elisandro Fiuza, integrante da direção municipal do partido.

Segundo Fabris, a situação dentro do PRB ficou desconfortável por conta dos problemas de relacionamento com o prefeito Daniel Guerra, do mesmo partido.

— Não tenho mais espaço (no PRB). Não faz mais sentido continuar — diz.

O vice-prefeito diz que deve se filiar a algum partido no futuro, mas ainda não sabe qual. Ele diz ter mais simpatia e afinidade com o PDT — o pai foi militante do partido e o próprio Fabris foi membro —, PMDB — a mãe é filiada à sigla — e PTB. No entanto, Fabris não descarta nenhuma legenda.

Em dezembro do ano passado, antes de ser empossado vice-prefeito, ele solicitou desfiliação do PRB, mas, dias depois, desistiu. Em março, anunciou renúncia ao cargo de vice, mas também acabou voltando atrás.