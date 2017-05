Aprovado projeto que amplia punição para quem não mantiver trafegabilidade de calçadas em Caxias

Olhômetro 02/05/2017 | 16h59 Atualizada em

Foi aprovada na sessão desta terça-feira da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul a proposta que amplia punições a quem não mantiver passeios públicos limpos e em perfeitas condições de trafegabilidade. O projeto de lei complementar 19/2016, de autoria do vereador Flavio Cassina (PTB), depende agora da sanção do prefeito Daniel Guerra (PRB) para se tornar lei.

Leia mais

Ex-vice-prefeito de Caxias tem convicção de vitória em processo

Nome de Sartori deve ser confirmado à reeleição em abril ou maio do próximo ano

Fim do foro, reforma trabalhista e CPI da Previdência marcam semana no Senado

Parecer do MP é pela anulação de ofício que extinguiu mandato do vice-prefeito de Caxias



A medida altera o artigo 180 do Código de Posturas do Município. Conforme Cassina, as multas, hoje, variam de dez a 20 valores de referência municipal (VRM). Cada VRM corresponde a R$ 31,33. De acordo com o projeto, na primeira notificação, a penalidade chegaria a três VRM, mas por cada metro quadrado de passeio. Na reincidência, o dobro.

Confira como foi a votação clicando na imagem abaixo: