Adiar a Festa da Uva é prejudicial à economia e à cultura

A principal vitrine de Caxias do Sul deveria concentrar olhares para permitir sua realização em 2018. Não faz bem para a cidade abrir mão de um evento da grandiosidade da Festa da Uva, protelando-a para 2019. Em 2016, foram 941 mil visitantes, mesmo diante da forte crise econômica nacional. Agora, a decisão do Conselho Consultivo, justificada na necessidade da busca da sustentabilidade econômica do evento, foi a de adiar em um ano.



Um encaminhamento questionável, diante da projeção que a cidade alcança, os empregos temporários, a movimentação na rede hoteleira e, naturalmente, a preservação e divulgação da história, junto com o engajamento comunitário. A demora para anunciar se haveria ou não sinalizava para um caminho desse tipo.



No momento que tanto se fala da necessidade de investir em turismo, Caxias perde a chance de se reinventar com um investimento menor.



Sabe-se que saúde, educação e segurança são as prioridades do governo Daniel Guerra (PRB) e que sua posição é de que os eventos sejam autossustentáveis, mas a impressão é de que faltou ousadia e experiência. Municípios muito menores do que Caxias seguem promovendo suas festas tradicionais.



Além disso, é inconcebível que Guerra não se manifeste. Ele diz que respeita a decisão do conselho. Mesmo assim, uma palavra do prefeito é fundamental. É importante saber o que ele pensa. Se o atual chefe do Executivo não fala, o anterior não poupa. No Twitter, Alceu Barbosa Velho (PDT) classificou de incompetência.



Então não vai ter Festa da Uva? Isso tem nome: incompetência! É Caxias do Sul em marcha ré! — Alceu Barbosa Velho (@Alceu_Barbosa) 3 de maio de 2017

Motivo de polêmicas na campanha, a Festa da Uva segue centralizando discussões. Politicamente, dá munição aos adversários. 2018 entrará para a história com esta ruptura.