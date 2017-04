Mais de 41 mil eleitores de Caxias do Sul tiveram o título cancelado

Justiça Eleitoral 27/04/2017 | 11h43 Atualizada em

É elevado o número de eleitores de Caxias do Sul que não fizeram o recadastramento biométrico no ano passado e estão com o título cancelado: 41.686. Essas pessoas não puderam votar na eleição 2016 e, consequentemente, não têm quitação eleitoral. Sem o comprovante de quitação, os eleitores não podem, por exemplo, tirar o passaporte e tomar posse em cargo público.



Ainda há bastante tempo para regularizar a situação e poder votar nas próximas eleições gerais para presidente, governador, senador e deputados, em outubro de 2018, já que o prazo se estende até maio do ano que vem. Mas o temor dos chefes de cartório é de que os eleitores deixem a providência para as últimas horas, e as filas gigantescas que se formaram no início de 2016 voltem a se repetir.



— Temos capacidade para atender até 100 pessoas por dia, mas não tem chegado a 50. Tem horas do dia que não tem ninguém no cartório — conta Marcelo Reginatto, chefe da 16ª Zona Eleitoral de Caxias do Sul.



Quem quiser regularizar logo sua situação eleitoral e evitar possíveis filas, pode procurar o cartório de segunda a sexta-feira (veja horário no quadro abaixo) e levar documento de identidade com foto e comprovante de residência. É possível também agendar atendimento no site do Tribunal Regional Eleitoral.

Últimos dias



Eleitores que não votaram nas últimas três eleições (segundo turno da eleição de 2014 e nos dois turnos do pleito de 2016) têm até 2 de maio para regularizar a situação. Quem não regularizar, terá o título cancelado. Em Caxias, apenas 10 eleitores estão nesta situação. Eles precisam ir ao cartório e levar documento de identidade com foto e comprovante de residência, além de pagar multa de R$ 3,51 por turno.