Falta de bom-senso em postagens nas redes sociais leva a processos em Caxias

Nas manifestações de vereadores condenando os ataques nas redes sociais, na sessão de quinta-feira, surgiram dois relatos envolvendo processos a internautas devido a postagens. O vereador Flavio Cassina (PTB) contou que tomou esta medida contra um internauta.



Segundo Cassina, quando fez o pedido de informações sobre os devedores do município (dívida ativa), um ¿beócio¿ declarou que ele deve estar recebendo propinas por ter apresentado esse pedido.



– Então, ele está sendo interpelado judicialmente, ele vai explicar qual é a propina... Por vezes, é necessário uma chamada, vou gastar dinheiro, vou me incomodar, vou correr atrás, mas o debiloide vai ter que dizer o que ele quis dizer – declarou o petebista.



Já o vereador Rafael Bueno (PDT) falou sobre um processo que seria movido pelo ex-prefeito Alceu Barbosa Velho (PDT) contra um cidadão que lhe fez acusações no Facebook. A pessoa pediu ajuda ao vereador para que Alceu retirasse o processo.



– Teve um cidadão que faz uma acusação sem fundamento contra o prefeito Alceu. Faz 10 dias que não para de me mandar: ¿Por favor, me ajuda, eu fui na Defensoria Pública e eles me negaram advogado¿. Rafael disse que aconselhou que fosse ao escritório do ex-prefeito pedir desculpas.



– Aí, ele veio me agradecer e me disse: ¿Muito obrigado. Eu vou lá conversar com o Alceu, e ele não vai mais me processar.¿



Esses relatos são apenas alguns exemplos do resultado da falta de bom senso em várias postagens nas redes sociais, assim como o compartilhamento de notícias falsas. Nunca é demais lembrar que expressar a opinião, contestar, criticar devem ser exercitados com um mínimo de conhecimento e sem calúnias.