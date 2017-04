Declaração sobre governo de Daniel Guerra na Câmara de Caxias emite alerta

Mirante 26/04/2017 | 09h11 Atualizada em

São corriqueiras as espetadas e bombardeios de vereadores da oposição ao prefeito de Caxias do Sul Daniel Guerra (PRB), mas na sessão de ontem uma declaração do vereador Rodrigo Beltrão (PT) fez soar o alerta. Embora seja evidente que Beltrão busque se fortalecer politicamente, ele se referiu ao governo que ainda não completou quatro meses como "já deu o que tinha que dar".



Ele pode estar apenas discursando, mesmo assim é bom ficar atento aos movimentos. E não significa que se está contra ou a favor do prefeito, conforme os comentários nas redes sociais a cada informação sobre a situação política. São sinais...

Leia Mais

Prefeitura de Caxias aceita participação de servidores em greve geral no dia 28

PMDB caxiense tem dois pré-candidatos

Falta de bom-senso em postagens nas redes sociais leva a processo

Vereadores de Caxias reagem ao bombardeio nas redes sociais



O petista falava sobre a saúde, citou a Farmácia Popular, a dificuldade da gestão com a saída de um secretário (Darcy Ribeiro Pinto Filho) em três meses, a crise com os médicos, a falta de diálogo, a judicialização, a disputa com o vice-prefeito. Ainda afirmou que a Farmácia do Ipam será fechada (à tarde, a maioria do Conselho Gestor do Ipam votou pela transformação em SA, sugestão que irá para o prefeito) e disparou:



— A gente faz as cobranças que são da nossa função de fiscalização, e são cobranças que vão no sentido das suas promessas de campanha. Então, acho que já deu o que tinha que dar, acho que chegou no limite aquele discurso fácil, aquela avaliação de uma parcelinha da sociedade que a Câmara quer atrapalhar o prefeito.



A pergunta é: o que vem depois desse limite?



Beltrão disse ainda que o prefeito tem um perfil de "dublê de esquerda", mas, na verdade, a essência de seu governo é a reprodução do pensamento do presidente Michel Temer.



— Começa com o Ipam, daqui a pouco já vislumbra a Codeca. Quando vê, até a nossa água vai. Começa assim, começa um pensamento de que tem que vender, de que tem que equilibrar as finanças e vai indo. Basta ver o que nós vamos viver no Estado.



Denise Pêssoa (PT) citou a terceirização da UPA Zona Norte, ressaltando a defesa para que seja gerida pelos servidores municipais, assinalando que Guerra, quando vereador, também defendia isso.



Há poucos dias, ela anunciou que pediria ao jurídico da Câmara avaliar a possibilidade de crime de responsabilidade, devido ao requerimento sobre o processo de seleção dos CCs. Por sua vez, Elói Frizzo (PSB), quando se passaram os 100 dias de governo, disse que havia acabado a "lua de mel".



É para pensar.