Vereador rejeita rótulo de "Os 18 do Forte" e reclama do mau uso de depoimento pró-Néspolo 

Mirante 02/02/2017 | 09h38 Atualizada em

O vereador Alberto Meneguzzi (PSB) fez um pronunciamento forte na abertura do ano legislativo, nesta quarta-feira, relacionado à campanha eleitoral. Ele não quer ser tachado como um dos 18 parlamentares de oposição, dizendo que é um dos 23 membros da Câmara de Caxias do Sul.



— Eu quero dizer que eu sou um vereador eleito pelo PSB e sou um dos 23 vereadores desta Casa, um dos 23. Não sou um dos 18. Repito, sou um de 23, não sou de 18 — afirmou.



Leia mais

Vereadores de oposição mais próximos do prefeito de Caxias do Sul, Daniel Guerra

No início do ano Legislativo, Guerra mostra preocupação com finanças da prefeitura de Caxias

Lideranças avaliam o primeiro mês do governo de Daniel Guerra em Caxias

Teto para nomeações é de 144 CCs na prefeitura de Caxias



E prosseguiu:



— Não me coloquem em nenhum grupo de denominação, como "Os 18 do Forte". Não me rotulem apenas de oposição, relacionando o termo oposição como algo ruim, danoso, sem ética.



Quem trouxe a definição "Os 18 do Forte", contabilizando os eleitos pela coligação do ex-candidato Edson Néspolo (PDT), foi Flavio Cassina (PTB), em dezembro, em entrevista ao Pioneiro.



Meneguzzi falou do (mau) uso de 18 vereadores eleitos pela coligação de Néspolo na campanha à prefeitura de Caxias, mediante depoimento no segundo turno.



— Me perguntaram no depoimento da campanha: "O que você acha do Néspolo?" Eu respondi que tinha o melhor conceito a respeito dele. E depois me perguntaram: "Você acha que um prefeito que tem maioria na Câmara de Vereadores tem mais condições de governar?" Esta foi a pergunta que me fizeram nesse depoimento. Claro que um prefeito que tem maioria na Câmara tem mais condições de governar e de aprovar seus projetos. Isso é óbvio.



O vereador disse, porém, que o depoimento foi usado em um contexto errado, ou seja, de que se Néspolo fosse eleito, ele governaria; já Daniel (Guerra) não teria apoio na Câmara. Por isso, os 18 parlamentares ficaram tachados de que se Guerra vencesse, eles votariam contra tudo o que fosse proposto.



De fato, a exploração sobre ter maioria no Legislativo, enquanto Guerra teria somente dois vereadores, repercutiu muito mal.



— Acabou a eleição. Acabou o governo Alceu (Barbosa Velho). Começou um outro governo. E diga-se de passagem, neste início, com ações prometidas em campanha e tendo amplo apoio popular — frisou Meneguzzi.



Ele disse que seu papel como vereador será o de fiscalização severa, enérgica, porém, respeitosa. E acrescentou, com razão:



— Qual é o problema de ser oposição? Nenhum... A oposição se faz necessária. Se fazem necessários os debates, as discussões.



Ele pediu ao líder do governo, Chico Guerra (PRB), que trabalhe para acalmar os ânimos dos assessores e dos grupos que atuam nas redes sociais, evitando a propagação de ódio que não leva a nada.