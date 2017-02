Teto para nomeações é de 144 CCs na prefeitura de Caxias

Mirante 01/02/2017 | 09h04 Atualizada em

Até o final de fevereiro, o governo de Daniel Guerra (PRB), na prefeitura de Caxias do Sul, terá entre 120 a 144 cargos em comissão (CCs). Em janeiro, foram nomeados 98. A previsão de contratações foi feita nesta terça-feira, pelo prefeito, em entrevista ao Pioneiro, quando falou sobre o primeiro mês no comando do município. Os 144 correspondem, segundo Guerra, a 50% do que havia no governo anterior.



— É o que nós assumimos na campanha, que chegasse na metade. Essa metade é 144. O teto é 144, que poderá ocorrer ou não no percurso do caminho — disse.



Ele fez questão de frisar que exige que os cargos em comissão cumpram 40 horas semanais de trabalho e acrescentou que cada secretaria tem vida própria.



— A Cultura tem sete dias por semana e muitas (atividades) no sábado, domingo ou à noite, diferentemente de uma secretaria mais técnica, que é mais dentro da lógica de um horário comercial. Todos os CCs selecionados sabem que não existe hora-extra. A gente mostra a tabelinha e diz: "O salário bruto é este". Quando assume, sabe quanto vai ganhar, nem mais, nem menos — explicou.



Carga horária



Ao falar sobre como o coordenador da 25ª Região Tradicionalista (cargo sem remuneração), Rodrigo de Macedo Ramos, que ocupa um CC6 (R$ 3.402,73) na Secretaria Municipal de Cultura, vai conciliar as duas funções, Guerra garantiu que a efetividade deve ser cobrada pelo titular da pasta.



— Cada CC está vinculado a um secretário. Está muito claro que esta é a diretriz da administração: 40 horas semanais. Todos estão cumprindo. E todos sabem a condição para a nomeação: que cumpra-se as 40 horas semanais e que dê resultado efetivo.



Disse que solicitou que seja feito um controle efetivo de todos os CCs. O discurso em tom crítico segue o mesmo:



— Nós não temos nenhum cargo que é troca de apoio político ou negociação. Foram escolhidos por currículo. São especialistas na sua área e apaixonados pela causa.



Sem rumo



Quando o assunto é a situação da prefeitura deixada pelo antecessor, ele reafirmou as dificuldades. A impressão, definiu, é de que a prefeitura estava "sem rumo".



— Cada secretário relata maciçamente: má gestão, má administração, desperdício do dinheiro público, desrespeito com o dinheiro público do cidadão.



Família



O tempo à família é a principal alteração em sua rotina desde que assumiu. Ele disse que seu dia começa às 7h e não tem hora para sair.



:: Não faltaram temas polêmicos nesta estreia de governo e o desfecho em várias situações ainda está por vir, como no caso dos médicos, da Farmácia do Ipam e do SIM Caxias. Nesta quinta-feira, por exemplo, às 18h, tem audiência pública na Câmara sobre as mudanças no SIM. Guerra tem cumprido o discurso, porém, há forte cobrança em relação à UPA Zona Norte. A expectativa do momento mira a tarifa do transporte coletivo urbano.