Tarifa de ônibus sem reajuste, em Caxias, segue linha de Daniel Guerra

A manutenção do preço da tarifa do transporte coletivo urbano em Caxias do Sul, no valor de R$ 3,40, pelo prefeito Daniel Guerra (PRB), vai ao encontro do desejo da população. Guerra segue a linha defendida em campanha.



O valor apontado pelo Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, na tarde desta sexta-feira, e acatado pelo prefeito, é bem diferente do estudo apresentado pelos técnicos da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade, no final do governo passado, que previa uma alta de 18%, fazendo com que a passagem chegasse a R$ 4,01, e do que defendia a Visate, que queria 25% de reajuste, portanto, R$ 4,25.



Era esperado que nenhum dos dois índices fosse aceito, afinal, a questão do transporte público — mais especificamente a Lava-Jato nas planilhas da Visate, como Guerra defende — é um dos fatores que alavancou sua popularidade.



Nesta sexta-feira, quando assinou o decreto referente à tarifa de 2017 e que também mantém o valor de R$ 2 para o serviço de transporte da linha interterminais, sua declaração deixou claro que seguirá com esse tipo de postura, a exemplo do que fez quando baixou o reajuste da tarifa da água, na primeira semana de janeiro, passando de 8,11% para 6,45%.



— Nosso governo tem lado, o lado dos moradores da cidade, dos estudantes, dos trabalhadores, de todos que sentem o peso da difícil situação econômica pela qual passam nossas famílias — disse.



Em dezembro de 2015, foi forte a reação contra o reajuste de 13%. Uma nova carga seria, de fato, mais uma dificuldade para o cidadão, diante dos altos índices de desemprego. Fica a dúvida de como a Visate irá reagir.