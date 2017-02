Soberanas da Festa da Uva explicam por que não participaram da Festa da Vindima em Caxias

Colheira da uva 16/02/2017 | 09h39 Atualizada em

A Festa Oficial da Abertura da Colheita, já tradicional, todos os anos, que ocorreu domingo passado na Terceira Légua, certamente merecia a presença do trio de soberanas da Festa da Uva. Em 2016, elas participaram da 8ª festa (foto) na localidade de São Martinho da 2ª Légua, em Forqueta. Este ano, não. A rainha Rafaelle Galiotto Furlan e as princesas Laura Denardi Fritz e Patrícia Piccoli Zanrosso não participaram.



Em contato com a repórter Raquel Fronza, do Pioneiro, a rainha lamentou a impossibilidade.



— Sentimos, pois sabemos a importância deste evento para nossos vitivinicultores. Mas, com a troca na prefeitura, e por consequência na Festa da Uva, recebemos o convite um pouco em cima da hora, e nós três já tínhamos compromissos agendados que não tínhamos como desmarcar de um dia para o outro — explicou.



Turismo faz agenda



Segundo diz Rafaelle, enquanto não for oficializada a comissão comunitária da Festa da Uva, a Secretaria de Turismo ficará responsável por organizar a agenda do trio de soberanas.